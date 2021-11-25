Давид Алаба повторил достижение Роберто Карлоса в Лиге чемпионов

Футболист «Реала» Давил Алаба стал первым защитником «Королевского клуба» с 2004 года, который забил со штрафного в матче Лиги чемпионов, сообщается в «твиттере» OptaJose.
До Алабы за «Реал» в 2004 году со штрафного забил Роберто Карлос.
Команды выступают в группе D. «Реал» Мадрид занимает первое место в группе. У клуба из Испании 12 очков в 5 играх турнира. На втором месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.
«Реал» и «Интер» гарантировали себе месте в плей-офф Лиги чемпионов. «Шериф» выступит в Лиге Европы, а «Шахтер» утратил шанс на евровесну.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Интером», а «Шериф» сыграет с «Шахтером».
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