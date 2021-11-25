Майкл Оуэн: думаю, Холанд перейдёт в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн предположил, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдёт в «Манчестер Сити».

«Не думаю, что Салах будет забивать так же много, если Холанд перейдёт в «Ливерпуль». Перспективы были бы невероятными, но мне кажется, что его следующим клубом, скорее всего, будет «Манчестер Сити».

Не думаю, что он подошёл бы «Манчестер Юнайтед». Я также не уверен, что Холанд вписался бы в игру «Ливерпуля». Лично я считаю, что он перейдёт в «Манчестер Сити», — приводит слова Оуэна BT Sport.

После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне он забил 13 голов в 10 играх во всех турнирах.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»:

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