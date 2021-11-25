Рангник готов стать временным тренером «МЮ», если потом ему предоставят должность в клубе

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник готов стать временным наставником «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона при одном условии – по окончании тренерского контракта «красные дьяволы» предоставят ему значимую руководящую должность в клубе, информирует Utdreport в «Твиттере» со ссылкой на Times.
Напомним, Рангник был близок к назначению на тренерский мостик «МЮ» в 2019 году, когда Сульшер также был под угрозой увольнения. Тогда норвежец удержался на своей должности, а Ральф сохраняет интерес к потенциальному трудоустройству в клубе из Манчестера по сей день.
«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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