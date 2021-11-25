«Локомотив» — «Лацио»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 25 ноября, московский «Локомотив» встретится с римским «Лацио». Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ».
Встречу обслужит бригада арбитров из Португалии, её возглавит Артур Диаш. Ассистировать ему будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Четвертый арбитр — Угу Мигель. За VAR будут отвечать Франсуа Летексье и его помощник Амори Делерю.
Напомним, сейчас «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. За четыре тура железнодорожники набрали всего два очка. Лидирует в квартете Е турецкий «Галатасарай», в активе которого 9 очков. «Лацио» (5) — на втором месте. «Марсель» (4) — третий.
- 25 ноября 2021
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