Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета фэйр-плей, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Футболиста «Спартака» отметили за оказание первой медицинской помощи игроку «Ахмата» Зорану Нижичу, который потерял сознание в матче летом 2020 года.
Во время игры мяч после удара Соболева попал Нижичу в голову, в результате чего он упал в обморок. Форвард «Спартака» оказал сопернику первую помощь. Позже у хорвата было диагностировано лёгкое сотрясение мозга.
Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» перед началом предыдущего сезона, до этого он выступал за москвичей на правах аренды. В нынешнем сезоне Александр провёл 21 матч, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
- 25 ноября 2021
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