Экс-президент «Локомотива»: Рангник – невидимая рука рынка в футболе, его уход не удивит

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию, согласно которой руководитель по спорту и развитию железнодорожников Ральф Рангник согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.
«В возможном уходе Рангника не будет ничего удивительного. Более того, кроме «Манчестер Юнайтед» будут ещё желающие на Ральфа. Рангник — бизнесмен от футбола и коммерсант, чем больше он охватит стран, сфер, тем больше заработает. Удивляться тут нечего.
«Локомотиву» он оставит своих людей, и они будут работать. Он считает, что это нормально. Ну да, пришёл, тут заработал, оставил людей и ушёл. Цорн и команда останутся, будут делать свою работу, а он будет консультировать. Рангник везде справится, невидимая рука капитала в футболе. Сейчас в Англию будет привозить игроков, присылать сюда будет. Повторюсь, чем больше стран он охватит, тем лучше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 25 ноября 2021
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