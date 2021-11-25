Динияр Билялетдинов оценил шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги Европы

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Локомотив» и «Лацио». Матч будет проходить сегодня, 25 ноября, на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20:45 мск.



«Мне кажется, нет ничего особенного в том, что Сарри похвалил «Локомотив» под руководством Маркуса Гисдоля. Если железнодорожники сыграют агрессивно и организованно, то у них будут все шансы на победу. Это даже учитывая все проблемы, а также травмированных игроков. Можно даже вполне рассчитывать на победу в 6-м туре с «Марселем» и выход из группы в плей-офф Лиги Европы.



«Спартак» вчера показал по результату, что можно выиграть у заведомо более сильного соперника. Может, тогда и «Локомотив» последует этому примеру», — цитирует Билялетдинова «Спорт-экспресс».

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