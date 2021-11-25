«Кайрат» проиграл «Базелю» в матче Лиги конференций. Вагнер забил

Сегодня, 25 ноября, в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялось несколько встреч. В одной из них «Кайрат» проиграл «Базелю». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу швейцарского клуба.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл игрок казахстанского клуба Вагнер Лав. В конце первого тайма игрок «Базеля» Артур Кабрал реализовал пенальти. На 56-й минуте игрок хозяев Камо Оганесян вывел казахстанский клуб вперёд. Затем по голу забили Эдон Жегрова и Пайтим Касами.

«Кайрат» занимает последнее место в группе H Лиги конференций. У команды Бердыева всего одно очко в пяти матчах турнира.

В параллельном матче эстонская «Флора» обыграла сербский «Партизан». Эстонцы победили со счётом 1:0. Единственный гол забил на 44-й минуте Мартин Миллер.