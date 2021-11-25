«Кайрат» проиграл «Базелю» в матче Лиги конференций. Вагнер забил
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Сегодня, 25 ноября, в рамках 5-го тура Лиги конференций состоялось несколько встреч. В одной из них «Кайрат» проиграл «Базелю». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу швейцарского клуба.
Счёт в матче на 23-й минуте открыл игрок казахстанского клуба Вагнер Лав. В конце первого тайма игрок «Базеля» Артур Кабрал реализовал пенальти. На 56-й минуте игрок хозяев Камо Оганесян вывел казахстанский клуб вперёд. Затем по голу забили Эдон Жегрова и Пайтим Касами.
«Кайрат» занимает последнее место в группе H Лиги конференций. У команды Бердыева всего одно очко в пяти матчах турнира.
Лига конференций. Группа H. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
2 : 3
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Лав – 23' 1:1 Кабрал – 45' (пен) 2:1 Оганесян – 56' 2:2 Жегрова – 69' 2:3 Касами – 72'
Удаления: Вороговский – 90+3', Алвеш – 90+6' / нет
В параллельном матче эстонская «Флора» обыграла сербский «Партизан». Эстонцы победили со счётом 1:0. Единственный гол забил на 44-й минуте Мартин Миллер.
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