Дмитрий Аленичев дал совет Алексею Миранчуку, который может уйти из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о ситуации российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что он может уйти из команды во время зимней паузы из-за нехватки игровой практики.
«Я не знаю, какие условия в «Аталанте» у Лёши Миранчука, но он абсолютно правильно поступил, что рискнул попробовать себя там. Да, сейчас не играет, но обязательно найдёт выход из положения. Лёха будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался.
Недаром же в 1990-е все — Мостовой, Карпин, Канчельскис и так далее — рвались на Запад. Потому что это уровень. Если бы я в «Спартаке» остался, что вспоминал бы? Предположим, 10 чемпионатов и 5 Кубков — не более того. А сейчас мне есть что вспомнить — Лига чемпионов, Кубок УЕФА. Счастье, что так сложилось. И молодым того же желаю», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 26 ноября 2021
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