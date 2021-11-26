Видеообзор крупного поражения «Локомотива» в матче Лиги Европы с «Лацио»

«Локомотив» уступил «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась уверенной победой гостей, забивших три безответных мяча.



На 56-й минуте Чиро Иммобиле уверенным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам, открыв счёт в матче. На 63-й минуте Чиро Иммобиле реализовал второй пенальти в матче. Нападающий пробил в штангу, от которой мяч влетел в сетку ворот. На 87-й минуте Педро Родригес подобрал мяч у штрафной, на замахе легко убрал Виталия Лисаковича и с левой пробил точно под дальнюю штангу, установив итоговый счёт в матче — 3:0.

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После этого поражения «Локомотив» остался на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Третье место в группе занимает «Марсель», набравший четыре очка. «Лацио» после победы поднялся на второе место, у римлян восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай» (11).



При этом «Локомотив» может продолжить выступление в Лиге конференций. Для этого москвичам в заключительном матче группового этапа нужно обыграть «Марсель». Эта встреча состоится 9 декабря в Марселе (Франция).