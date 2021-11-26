«Рейнджерс» обыграл «Прагу» в матче Лиги Европы

Сегодня, 26 ноября, в рамках Лиги Европы в рамках группы A завершалось несколько встреч.
В одной из них «Рейнджерс» принимал на своём поле «Прагу». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу шотландского клуба. Голами отличились Альфредо Морелос после результативной передачи Яниса Хаджи и Альфредо Морелос.
В другом матче датский «Брондбю» принимал на своём поле французский «Лион». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу французской команды.
Счёт в матче открыл на 50-й минуте игрок хозяев Микаэль Уре. Через 7 минут Райан Шерки сравнял счёт в игре. Через 9 минут Шерки оформил дубль, а затем Ислам Слимани установил итоговый счёт в матче — 3:1.
«Лион» возглавляет таблицу группы (15). «Рейнджерс» (7) — на втором месте. «Спарта» (4) расположилась на третьем месте. «Брондбю» (2) замыкает квартет.
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