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«Рейнджерс» обыграл «Прагу» в матче Лиги Европы

«Рейнджерс» обыграл «Прагу» в матче Лиги Европы
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Сегодня, 26 ноября, в рамках Лиги Европы в рамках группы A завершалось несколько встреч.

В одной из них «Рейнджерс» принимал на своём поле «Прагу». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу шотландского клуба. Голами отличились Альфредо Морелос после результативной передачи Яниса Хаджи и Альфредо Морелос.

Лига Европы. Группа А. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Морелос – 15'   2:0 Морелос – 48'

В другом матче датский «Брондбю» принимал на своём поле французский «Лион». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу французской команды.

Счёт в матче открыл на 50-й минуте игрок хозяев Микаэль Уре. Через 7 минут Райан Шерки сравнял счёт в игре. Через 9 минут Шерки оформил дубль, а затем Ислам Слимани установил итоговый счёт в матче — 3:1.

Лига Европы. Группа А. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Брондбю
Брондбю, Дания
Окончен
1 : 3
Лион
Лион, Франция
1:0 Уре – 50'   1:1 Шерки – 57'   1:2 Шерки – 66'   1:3 Слимани – 76'

«Лион» возглавляет таблицу группы (15). «Рейнджерс» (7) — на втором месте. «Спарта» (4) расположилась на третьем месте. «Брондбю» (2) замыкает квартет.

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