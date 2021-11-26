Фанаты «Легии» напали на полицейских и устроили файер-шоу во время матча с «Лестером»
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Фанаты «Легии» устроили беспорядки на стадионе во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Во втором тайме польские фанаты зажгли пиротехнику и пытались прорваться к сектору, где находились болельщики «Лестера». Также фанаты «Легии» напали на полицейских, которые пытались их успокоить.
Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Майка Маккарти.
Сам матч, который прошёл в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс», завершился победой хозяев со счётом 3:1.
«Лестер» набрал восемь очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. Далее располагаются «Спартак» (7), «Наполи» (7), а замыкает таблицу «Легия», набравшая 6 очков. В заключительном туре «Спартак» сыграет в гостях с «Легией», а «Наполи» примет «Лестер».
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