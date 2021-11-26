Представители «ПСЖ» провели встречу с Зинедином Зиданом

Представители «Пари Сен-Жермен» провели встречу с бывшим главным тренером «Реала», на которой обсудили возможное назначение француза на пост главного тренера парижан, сообщает Marca.

По данным источника, со стороны «ПСЖ» на встрече присутствовали спортивный директор Леонардо и генеральный менеджер клуба Жан-Клод Блан. В ходе переговоров был предложен вариант, при котором Зидан займёт пост главного тренера летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино хочет покинуть «ПСЖ» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения. Возможным продолжением карьеры аргентинца называется «Манчестер Юнайтед».

Зидан покинул «Реал» по окончании прошлого сезона. Экс-наставник мадридцев дал понять, что хочет отдохнуть в течение года.