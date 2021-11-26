Фабрицио Романо рассказал, кто мог бы возглавить «Барселону» вместо Хави

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, кто мог бы возглавить «Барселону» в случае того, если бы команду не принял Хави.



«Работа Марсело Гальярдо с «Ривер Плейт» была невероятной. Новый титул, новая лига и всё ещё удивительное влияние на команду.



Гальярдо был в списке в октябре в качестве потенциального нового главного тренера «Барселоны». Кроме него, там был главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, но клуб предпочёл Хави», – написал Романо в своём «твиттере».



Официальная презентация Хави состоялась 8 ноября. На текущий момент под руководством испанца сине-гранатовые провели два матча. Свой первый матч на новой должности Хави выиграл. Команда одолела «Эспаньол» дома со счётом 1:0.