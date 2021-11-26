Тренер «Легии»: последний матч ЛЕ со «Спартаком» сыграем дома – это преимущество для нас

Главный тренер «Легии» Марек Голембевски высказался после поражения своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити» (1:3).
«В начале матча мы как будто не вышли на поле из раздевалки, начали игру плохо. Когда мы забивали с пенальти, я подумал, что сможем вернуться в игру. Но третий гол «Лестера» окончательно добил нас.
Мы должны верить в себя. Последний матч в группе со «Спартаком» будет домашним для «Легии». Думаю, это будет хорошим преимуществом для нас.
У каждого есть шанс выйти в следующий раунд, потому что плотность в турнирной таблице группы очень высокая. Мы будем бороться до конца», — приводит слова Голембевски официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря.
- 26 ноября 2021
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