Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Легии»: последний матч ЛЕ со «Спартаком» сыграем дома – это преимущество для нас

Тренер «Легии»: последний матч ЛЕ со «Спартаком» сыграем дома – это преимущество для нас
Комментарии

Главный тренер «Легии» Марек Голембевски высказался после поражения своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити» (1:3).

«В начале матча мы как будто не вышли на поле из раздевалки, начали игру плохо. Когда мы забивали с пенальти, я подумал, что сможем вернуться в игру. Но третий гол «Лестера» окончательно добил нас.

Мы должны верить в себя. Последний матч в группе со «Спартаком» будет домашним для «Легии». Думаю, это будет хорошим преимуществом для нас.

У каждого есть шанс выйти в следующий раунд, потому что плотность в турнирной таблице группы очень высокая. Мы будем бороться до конца», — приводит слова Голембевски официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря.

Новость по теме
Орлов: «Спартаку» надо оставить Виторию, дайте поработать этому тренеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021