Орлов: звездой европейского футбола из россиян был только Канчельскис

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал футболиста из России, который, по его мнению, был единственной звездой европейского футбола.



«Ребята, где играли Мостовой, Аршавин, Титов? Разве они играли за ведущие зарубежные клубы? Титов вообще не поехал за границу, так себя там и не попробовал. «Арсенал» был не лучшей командой, Аршавин пришёл туда после того, как их пик был пройден. Четыре гола «Ливерпулю» — это тоже был эпизод. Поэтому они не были лидерами в европейском футболе.



Я часто слышу: «Вот раньше эти ребята...» Называют Юрана, того же Цымбаларя. Да, они техничные, но всё-таки они были не звёздами европейского футбола. Звездой европейского футбола был один человек — Канчельскис, который играл за «Манчестер Юнайтед» и всё выигрывал. Аленичев? Харин? Ну это не очень. Харина же со Шмейхелем не сравнишь», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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