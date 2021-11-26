Василий Уткин — о поражении «Локомотива» от «Лацио»: это не вполне разгром

Известный блогер Василий Уткин высказался о поражении «Локомотива» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (0:3).

«Локомотив» играл в Москве с «Лацио», проиграл 0:3. Казалось бы, это разгром, но на самом деле, конечно, это не вполне разгром. Это события, которые развивались по логике сюжета. Игра была достаточно равной, пока молодой защитник Сильянов, играя в своей штрафной смело и необузданно, заработал пенальти. А у «Лацио» есть такой демон — Чиро Иммобиле, который пенальти бьёт, как подорванный, и кладёт по углам. Так получилось в первый раз и во второй. Хотя второй пенальти, скорее всего, был назначен неправильно.

Но дальше, после первого гола, который сделал «Лацио», Гисдоль выпускает Смолова, а Сарри выпускает двух футболистов, которые обычно выходят в стартовом составе. Гисдоль понимает, что спасать игру необходимо. Сарри понимает, что «Локомотив» будет неизбежно раскрываться. Дальше было два чистых выхода один на один у «Лацио», и мне понравилось, как спокойно в этих ситуациях сыграл Худяков. Мне понравилось, что и по пенальти он со второго раза разобрался, куда надо прыгать. Оказалось, что у «Локомотива» есть 17-летний вратарь, который вполне способен сыграть в еврокубках», — сказал Уткин на видео, опубликованном в его YouTube-канале.