«Подвёл команду и страну». Кудряшов рассказал об эмоциях после матча с Хорватией

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился воспоминаниями об эмоциях после проигранного матча 10-го тура отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). В концовке встречи Кудряшов срезал мяч в ворота россиян, этот автогол и решил судьбу матча.

«После финального свистка я сразу ушёл в подтрибунку. Навстречу шёл кто-то из ребят, поддержали меня. Георгиевич и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы выходили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушёл в себя.

В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвёл команду и страну. Хоть и не назовёшь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.

Федя Смолов сказал: «Тёзка, всё бывает, это футбол. Нужно двигаться дальше». Думаю, он, как никто другой, понимал меня. Наверное, его ситуация была тяжелее моей. Так что его слова были для меня важны.

Дальше я принял душ, после со мной поговорил доктор — я попросил у него каких-нибудь расслабляющих таблеток для мышц. И ушёл в автобус. Телефон даже не сразу включил, нужно было собраться с мыслями, определить для себя, что дальше. Получил много сообщений от родных и близких.

Приятно удивило, что было много сообщений от людей, с которыми мало общался или вообще давно не связывался. Все писали слова поддержки. Удивился, когда получил сообщения от комментаторов и журналистов», — сказал Кудряшов в видео на YouTube-канале «Спорт-экспресс» «Вышли!»