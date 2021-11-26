Юрген Клопп — о Ральфе Рангнике: к сожалению, в «Манчестер Юнайтед» едет хороший тренер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное назначение руководителя по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«К сожалению, хороший тренер едет в Англию, в «Манчестер Юнайтед». Он очень опытный менеджер, который построил в Германии два клуба из ничего — «Хоффенхайм» и «Лейпциг». В футболе много разных видов работ, но он всегда хотел быть тренером, менеджером. К этому у него больше всего способностей.

«Юнайтед» будет организованной командой на поле. Нам нужно это понимать. Это не очень хорошо для других команд. Тренерам приходится сразу приступать к работе, времени на тренировки мало, потому что всё время нужно играть. Это будет нелегко для Рангника. Но он очень хороший человек, выдающийся тренер», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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