«Манчестер Юнайтед» договорился с «Локомотивом» о переходе Рангника
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Руководство «Манчестер Юнайтед» достигло договорённости с «Локомотивом» о переходе на пост главного тренера команды Ральфа Рангника, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Рангник в «Локомотиве» занимал должность руководителя по спорту и развитию.
По данным источника, соглашение будет официально подписано в течение выходных. Рангник будет руководить командой до конца сезона, а затем станет консультантом «Манчестер Юнайтед».
Накануне, 25 ноября, «Чемпионат» сообщил, что Рангник уже находится в Англии и готов возглавить «Манчестер Юнайтед». На посту главного тренера он сменит Майкла Кэррика, который руководит командой после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Ожидается, что Рангник приступит к работе на следующей неделе.
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