«Если кто-то захочет мотивировать игроков – я против не буду». Карпин – о премиальных

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о системе мотивации игроков национальной команды.

«Премиальные? Если кто-то захочет мотивировать игроков, я против не буду. А обговаривать премиальные нет смысла – всё обговорено. Если какой-то меценат захочет ещё – ну, окей. Какая сумма должна быть, чтобы точно прошли? Никакой. Миллиард? Тогда всем давали бы миллиард, и все были бы чемпионами мира. Но, к сожалению или к счастью – это спорт», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.