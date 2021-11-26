Гжегож Крыховяк: мы победим и поедем на чемпионат мира

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.



«Хорошая жеребьевка. Мы можем победить каждого соперника», — подумал любой игрок из всех четырёх команд. Мы победим и поедем на чемпионат мира. Если мы проиграем, это значит, что нам незачем было туда ехать. Это будут хорошие матчи. Не могу дождаться», — написал футболист в своём «твиттере».

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.