Тренер Польши: Левандовски всегда делает разницу. В игре с Россией он выполнит свою роль
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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился мнением о полуфинальном стыковом матче с Россией за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
«На нынешнем этапе каждая сборная имеет равные шансы для попадания в Катар. Наша сетка выглядит крайне однородно. Будем надеяться, что наши лучшие футболисты будут в хорошей форме во время стыковых игр. Многое зависит от еврокубков. Это очень важно, чтобы все игроки, прибывшие на сбор, играли в полную силу. Мы можем соревноваться на очень высоком уровне. Я всегда положительно настроен, и я верю в нашу команду. В наших рядах выступает лучший футболист мира. Левандовски всегда делает разницу. В игре с Россией он выполнит свою роль. Роберт Левандовски особенный», — цитирует Соузу Polsat Sport.
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