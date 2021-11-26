Созин: сборная России может играть с любым, если тренер не будет кокетничать

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил поведение тренера российской национальной команды Валерия Карпина.

«Не понимаю, что такое хорошая или плохая жеребьёвка. Кто должен достаться сборной, чтобы все сказали, что это хороший вариант? Сборная может хорошо играть с любым – если все будут здоровы, а тренер не будет кокетничать, чтобы его уговаривали остаться. Нужно, чтобы игроки, которые определяют лицо сборной, были в форме и здоровы – Сафонов, Джикия, Миранчук. В таком случае мы можем играть с любыми, на ЧМ мы недавно прошли Испанию. Поляки же – такая же сборная, как Россия, абсолютно равная пара.



Не хочу кричать, что раз у нас два матча дома, то мы в Катаре. Надо думать только об игре с Польшей. А когда кричат: «Ура, мы едем в Катар» – это неправильно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.