«Верона» может подписать Алексея Миранчука в январе
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук можете перейти в «Верону» в январе, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».
«Даже «Верона» заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который собирается покинуть «Аталанту» в январе», – заявил Скира.
Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».
Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.
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