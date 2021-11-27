Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Верона» может подписать Алексея Миранчука в январе

«Верона» может подписать Алексея Миранчука в январе
Комментарии

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук можете перейти в «Верону» в январе, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».

«Даже «Верона» заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который собирается покинуть «Аталанту» в январе», – заявил Скира.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
Источник: Алексей Миранчук получил три предложения. Одно из них – от «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021