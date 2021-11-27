«Верона» может подписать Алексея Миранчука в январе

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук можете перейти в «Верону» в январе, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».



«Даже «Верона» заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который собирается покинуть «Аталанту» в январе», – заявил Скира.



Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».



Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.