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«Урал» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Урал» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Урал» — «Сочи». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Сочи» за 15 проведённых туров набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (12) – на последней позиции. Лидирует «Зенит» из Санкт-Петербурга, который набрал 33 очка.

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