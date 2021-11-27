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Украинский журналист оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

Украинский журналист оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022
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Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артём Франков оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира – 2022.

«Шансы 50 на 50! При Карпине сборная России выглядит лучше, чем при Черчесове. Да, у России нет исполнителей уровня Левандовского. Но если выключить Роберта, то ничего особенного у поляков нет. У России преимущество своего поля. Это немаловажный фактор.

Украина же вытащила самый удачный жребий. Нам повезло больше, чем вам. Но я очень боюсь психологического давления. Наши парни могут поплыть. Но если настрой будет серьёзный, то мы пройдём. Я вчера как болельщик орал! Потому что нам достался удачный жребий», — цитирует Франкова «Спорт-экспресс».

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

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