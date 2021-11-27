Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Эмполи»
Поделиться
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 14-го тура чемпионата Италии с «Эмполи», сообщает пресс-служба «фиалок».
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.
В октябре стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы. В последний раз Кокорин выходил на поле в матче с «Наполи» (1:2).
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
15:30
-
15:22
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:58
-
14:31
-
14:19
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:24
-
13:02
-
13:01
-
12:31
-
12:23
-
12:16
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:43
-
10:35
-
10:23
-
10:06
-
09:53
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
08:13
-
01:04
-
00:34
Партнерский контент