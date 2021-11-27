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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Эмполи»
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 14-го тура чемпионата Италии с «Эмполи», сообщает пресс-служба «фиалок».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.

В октябре стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы. В последний раз Кокорин выходил на поле в матче с «Наполи» (1:2).

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