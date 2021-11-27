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Анчелотти – о Бэйле: Гарет уважает болельщиков, он не единственный, кого освистывали

Анчелотти – о Бэйле: Гарет уважает болельщиков, он не единственный, кого освистывали
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отношении болельщиков клуба к нападающему Гарету Бэйлу. Ранее агент игрока Джонатан Барнетт раскритиковал фанатов «сливочных» за их поведение в отношении валлийца.

«Я не знаю его агента, но уверен, Бэйл так не думает. Он уважает болельщиков, а они всегда уважали его. Гарет — не единственный игрок, которого освистывали. Больше мне нечего сказать», — цитирует Анчелотти Marca.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 3 матчах чемпионата Испании, забив 1 гол.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Гранада» — «Реал»:

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