«Арис» и «Пафос» сыграли вничью в «русском дерби» на Кипре

В чемпионате Кипра прошёл матч между «Арисом» и «Пафосом». Встреча завершилась ничьей 0:0.

Матч между «Арисом» и «Пафосом» неофициально получил название «русское дерби» – к управлению и инвестициям обоих клубов имеют отношение русскоязычные бизнесмены и менеджеры. Несколько лет назад в «Пафос» пришли Сергей Ломакин и Роман Дубов, а в минувшем сезоне топ-менеджмент «Ариса» возглавил Владимир Фёдоров. Обе команды ставят задачу пробиться в еврокубки. На данный момент «Арис» занимает третье место в таблице, а «Пафос» — пятое.

О связи «Ариса» с Россией рассказал директор по маркетингу клуба Алексей Дозорцев:



«Арис» из Лимасола – это кипрский клуб вне зависимости от того, кто стоит во главе. Один из старейших клубов Кипра, одна из самых уважаемых команд на острове, и единственный кипрский клуб, в котором играл обладатель «Золотого мяча» (Олег Блохин – Прим.). Пожалуй, один самых ярких футбольных проектов сейчас. Да, мы говорим в том числе на русском и в клубе, и в команде. С нами латвийский тренер Виталий Астафьев, украинский футболист Виталий Квашук.

В этом году мы первыми в футбольном Кипре завели русскоязычные аккаунты. Наш клуб из Лимасола, города с самым большим русскоязычным сообществом. Здесь есть белорусы, украинцы, русские, молдаване, латыши, грузины – огромное количество людей. Для многих наших новых болельщиков «Арис» стал вообще первым футбольным клубом в жизни, за который они начали болеть, так как до этого на футболе, в своих странах, они ни разу не были», – заявил корреспонденту «Чемпионата» Дозорцев.



Креативный директор «Пафоса» Михаил Моссаковский также отметил связь клуба с Россией:



«Пафос» – это кипрский футбольный клуб без пафоса. Клуб, в котором уважают историю Кипра и традиции. Но это и клуб с русским характером. Новый этап истории футбола в Пафосе стартовал с приходом Сергея Ломакина и Романа Дубова. После их появления «Пафос» поднялся в высший дивизион и сейчас год за годом улучшает свою позицию в системе кипрского футбола.

Менеджмент клуба имеет серьезное русские влияние. Это касается и всего консорциума, и «Пафоса» в частности. Офис клуба возглавляет кипрский менеджер Харис Теохарус, но на ключевых постах в «Пафосе» работает ряд россиян. Например, исполнительный директор — Рустам Хафизов, работавший ещё при Карпине в «Спартаке» начальником команды. Медицинский департамент возглавляет доктор сборной России Михаил Вартапетов. С этого сезона с клубом работает талантливый видеограф Александр Францев, он обеспечивает видеоконтент.

Ребята из России работают в офисе, занимаются селекцией, финансами клуба. Что касается самой команды, то летом в Пафос переехал нападающий юношеской сборной России Магомедхабиб Абдусаламов. Вместе с украинцем Артуром Рудько они формируют русскоязычную часть нашей раздевалки. Хабиб уже прошёл адаптацию в новой стране и в прошлом туре забил свои первые голы в чемпионате Кипра. Он оформил дубль. Причем, первый гол забил в падении ножницами. Мы чувствуем к Хабибу большой интерес из России. Особенно — из Дагестана», – сказал Моссаковский корреспонденту «Чемпионата».