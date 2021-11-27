Кафанов: «Ростов» не проиграл «Ахмату» борьбу, нам не удалась реализация

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвёл итоги матча против «Ахмата» (0:2) в 16-м туре РПЛ.



«В чём причина неудачной игры? Прежде всего, в результате. Хотя, если сравнивать с предыдущими матчами в Грозном, сегодняшняя игра давалась легче, чем раньше. Было много встреч, где нам приходилось труднее. Сегодня и мяч у нас был долго, и к штрафной часто подходили, и передачу в штрафную делали. Борьбу не проиграли, игра была больше за нами. «Ахмат» забил, а мы не смогли создать голевых моментов. Не удалась концовка, а также реализация моментов.



Не хватило последней точной передачи в завершении. А также то, что позволили «Ахмату» создать два голевых момента. Я не говорю про пенальти, я имею ввиду момент, когда соперники могли забить в другом эпизоде. Потом, конечно, нужно будет подробнее изучить игру», — цитирует Кафанова сайт „Ростова“.