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Хендерсон: я недостоин называться союзником ЛГБТ-сообщества, но горд считаться им

Хендерсон: я недостоин называться союзником ЛГБТ-сообщества, но горд считаться им
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поддержал акцию Rainbow Laces, которая ежегодно проводится в английской Премьер-лиге с целью поддержки ЛГБТ-сообщества.

«Могу говорить только за себя, но данная акция повысила мою осведомлённость в этом вопросе. Каждый сезон, во время этой кампании я задумываюсь о том, какой путь предстоит сделать футболу, прежде чем игра сможет считать себя инклюзивной.

Не нужно далеко ходить, чтобы понять, что в Англии футбол может сделать гораздо больше, быть более открытым.

Здесь, в «Ливерпуле», мы видели в этом сезоне, как наши болельщики некомфортно себя чувствовали из-за того, что некоторые фанаты клуба пели исторические кричалки, которая являются гомофобными. Мы знаем об этом, потому что у них хватило смелости сказать нам.

Я уже говорил, что не считаю себя достойным называться равным союзником представителей ЛГБТ-сообщества, но невероятно горжусь тем, что меня считают таковым», — цитирует Хендерсона Sky Sports.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал»:

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