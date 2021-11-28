«Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника

Пресс-служба «Краснодара» поздравила женщин с Днём матери, который отмечается 28 ноября. Помимо текста поздравления, в официальном «твиттере» клуба были опубликованы фотографии игроков «Краснодара» и их матерей.
«Вы — самые обаятельные, привлекательные, великолепные, заботливые, мудрые, умные, красивые, рассудительные, добрые, жизнерадостные и любимые! Поздравляем вас с праздником, дорогие мамы», — говорится в сообщении клуба.
Фото доступно в официальном «твиттере» «Краснодара».
Вчера, 27 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:3.
«Краснодар» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 14 баллов, команда располагается на 14-й позиции.
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