«В России был единственный раз, когда я не хотел играть». Буффон — о 1-м матче за сборную

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон вспомнил свой первый матч за сборную страны. Тогда Буффон дебютировал за национальную команду Италии в Москве 29 октября 1997 года в матче за право выхода на чемпионат мира. Он вышел на поле вместо Джанлуки Пальюки. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«В России был единственный раз, когда я не хотел играть. Из-за погоды и ответственной игры, конечно. Но как только я перешёл черту стадиона, я сказал: «Всё, осталось только радоваться, петь и танцевать», — приводит слова 43-летнего итальянского голкипера Radio 2.

Напомним, Джанлуиджи Буффон вернулся в «Парму» перед началом нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии B, набрав 17 очков.