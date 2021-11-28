«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Дэвид Кут.
Лондонский «Челси» набрал 29 очков в 12 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (17) — на 9-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (28) и «Манчестер Сити» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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