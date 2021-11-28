«Динамо» обыграло «Рубин» и вплотную приблизилось к «Зениту»

Сегодня, 28 ноября, казанский «Рубин» встретился с московским «Динамо». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершился со счётом 3:2 в пользу «Динамо». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Счёт в матче на 18-й минуте открыло «Динамо», автором стартового гола стал Денис Макаров. На 30-й минуте «Рубин» сравнял счёт усилиями Солтмурада Бакаева. На 49-й минуте казанский коллектив вышел вперёд – Андерс Дрейер реализовал пенальти. Однако уже на 68-й минуте москвичи восстановили статус-кво – взятие ворот на себя записал Фабиан Бальбуэна. Решающий гол был забит на 85-й минуте, его автором стал полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Сандро Шварца.
Московское «Динамо» набрало 32 очка в 16 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) располагается на 9-й строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
- 28 ноября 2021
-
18:57
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:04
-
17:55
-
17:38
-
17:34
-
17:34
-
17:30
-
17:19
-
17:18
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:24
-
15:58
-
15:56
-
15:51
-
15:43
-
15:29
-
15:17
-
15:00
-
14:51
-
14:50
-
14:40
-
14:20