«Динамо» обыграло «Рубин» и вплотную приблизилось к «Зениту»

Сегодня, 28 ноября, казанский «Рубин» встретился с московским «Динамо». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершился со счётом 3:2 в пользу «Динамо». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Счёт в матче на 18-й минуте открыло «Динамо», автором стартового гола стал Денис Макаров. На 30-й минуте «Рубин» сравнял счёт усилиями Солтмурада Бакаева. На 49-й минуте казанский коллектив вышел вперёд – Андерс Дрейер реализовал пенальти. Однако уже на 68-й минуте москвичи восстановили статус-кво – взятие ворот на себя записал Фабиан Бальбуэна. Решающий гол был забит на 85-й минуте, его автором стал полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Сандро Шварца.

Московское «Динамо» набрало 32 очка в 16 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) располагается на 9-й строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).