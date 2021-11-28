«Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Джеймс, Чалоба, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Зиеш, Хадсон-Одои, Вернер.



Запасные: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Баркли, Хаверц, Маунт, Пулишич, Ньигес, Лукаку.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Бейи, Линделёф, Ван-Биссака, Мактоминей, Матич, Фред, Фернандеш, Санчо, Рашфорд.



Запасные: Хендерсон, Дало, Джонс, Мата, ван де Бек, Гринвуд, Марсьяль, Роналду.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Дэвид Кут.