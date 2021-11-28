ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с санкт-петербургским «Зенитом»

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Ахметов, Чалов, Кучаев, Бистрович, Щенников, Бохинен.

Напомним, игра пройдёт сегодня, 28 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ему будут помогать ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный судья – Алексей Амелин (Тула).

ЦСКА набрал 24 очка в 15 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Зенит» является лидером соревнований, набрав 33 очка за 15 сыгранных туров.