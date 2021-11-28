Агент Антона Миранчука рассказал, когда футболист восстановится после травмы

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал, когда полузащитник сможет вернуться в общую группу после травмы.
«Пишут, что Антон вернётся в общую группу зимой? А как ещё? Именно зимой. Сейчас он уже приступил к тренировкам, он поступил в команду. Когда будет позволять состояние — Антон будет участвовать полностью в тренировочных процессах. Он однозначно поедет с «Локомотивом» зимой на сборы. Тут осталось-то два тура и отпуск», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».
Напомним, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию от травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение.
- 28 ноября 2021
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