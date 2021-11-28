Семак — о победе над ЦСКА: результатом доволен, качеством игры — нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Сложный и тяжёлый матч. Моментов у обеих команд было не так много. Мы смогли свои моменты использовать, ЦСКА – нет. Не хватало нам движения и контроля, главное, что добились победы. Готовимся к следующим матчам.



Мы начали не очень удачно. Не хватало движения. Армейцы лучше двигались и лучше контролировали мяч, потом мы выровняли игру. Во втором тайме было много возможностей, чтобы использовать моменты, которые нам давали зоны в обороне ЦСКА. Но только в конце матча смогли воспользоваться.

Качеством игры недоволен. Результатом доволен. Всегда есть что проанализировать, над чем подумать. Будем идти дальше.



Не хватало нам свежести, чтобы более правильно играть, лучше контролировать мяч. Любой команде сложно играть в гостях у ЦСКА, они хорошо здесь играют», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.