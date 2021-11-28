«Наполи» торжественно открыл памятник Диего Марадоне
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«Наполи» перед матчем 14-го тура итальянской Серии А с «Лацио» открыл памятник легенде клуба Диего Марадоне.
Фото памятника выложил официальный «твиттер» неаполитанцев.
На церемонии присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино и чемпион мира 2006 года и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, начинавший свою карьеру в составе «Наполи».
На стадион имени Диего Армандо Марадоны пришли около 40 тысяч болельщиков. Памятник создал скульптор Доминико Сепе. В ближайшее время власти Неаполя решат, куда будет перенесена статуя Марадоны.
Диего Марадона скончался в прошлом году в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
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