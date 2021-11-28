Михаил Кержаков — о матче с ЦСКА: всегда приятно играть на ноль

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:0).

«Тяжёлая игра. Первые 15 минут и в концовке ЦСКА навалился, так что хорошо, что мы забили второй мяч. С ЦСКА всегда непросто играть на выезде.



Иногда ЦСКА прижимал нас к воротам? Мне намного больше нравятся такие игры, когда много моментов, когда ты остаёшься в тонусе. Это лучше, чем когда ты стоишь весь первый тайм, а потом тебе залетает какой-нибудь шальной мяч. Намного интереснее, когда ты часто встречаешься с мячом. Если при этом ещё и удастся выручить команду — вообще супер. Всегда приятно играть на ноль, и вдвойне приятно — для меня.



Сказывается ли усталость в конце года? Да, как обычно, у нас позади европейские игры, многие ездили в сборные — у нас довольно большой десант сборников в команде. Но ничего, нормально, держимся», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».