«Марсель» одолел «Труа» в матче 15-го тура чемпионата Франции

«Марсель» одержал победу над «Труа» в матче 15-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром, ему помогали Орельен Друэ и Жюльен Об, резервный судья — Микаэль Лелё.

Единственный гол в матче на 74-й минуте забил испанский защитник Поль Лирола. Ему ассистировал хавбек Димитри Пайет.

«Марсель» набрал 26 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Труа» имеет в активе 13 баллов и располагается на 17-й позиции.

В следующем туре Лиги 1 «Марсель» 1 декабря сыграет на выезде с «Нантом». «Труа» в этот же день примет на своём поле «Лорьян».