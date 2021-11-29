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«Марсель» одолел «Труа» в матче 15-го тура чемпионата Франции

«Марсель» одолел «Труа» в матче 15-го тура чемпионата Франции
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«Марсель» одержал победу над «Труа» в матче 15-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром, ему помогали Орельен Друэ и Жюльен Об, резервный судья — Микаэль Лелё.

Единственный гол в матче на 74-й минуте забил испанский защитник Поль Лирола. Ему ассистировал хавбек Димитри Пайет.

«Марсель» набрал 26 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Труа» имеет в активе 13 баллов и располагается на 17-й позиции.

В следующем туре Лиги 1 «Марсель» 1 декабря сыграет на выезде с «Нантом». «Труа» в этот же день примет на своём поле «Лорьян».

Франция - Лига 1. 15-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Труа
Труа
1:0 Лирола – 74'
Комментарии
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