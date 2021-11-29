Хачатурянц прокомментировал задержания фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом»

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о задержании болельщиков ЦСКА после матча 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).
Сегодня будем больше разбираться в деталях. Очень много вопросов и по камерам, и по действиям правоохранителей. Серверный округ ничего с нами не координировал. Наш руководитель безопасности и делегат на стадионе», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, фанаты армейского клуба устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с петербуржцами. После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производится в неспешном темпе, поэтому часть фанатов до сих пор не выпускают со стадиона, несмотря на холод и позднее время суток.
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