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Вагнер Лав помог «Кайрату» обыграть «Шахтёр» Адиева в финале Кубка Казахстана

Вагнер Лав помог «Кайрату» обыграть «Шахтёр» Адиева в финале Кубка Казахстана
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В финальном матче Кубка Казахстана «Кайрат» встречался с карагандинским «Шахтёром». Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане и завершилась победой «Кайрата» в серии пенальти (2:2, 4:3 — по пенальти).

На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, ранее выступавший за московский ЦСКА. На 40-й минуте Лав оформил дубль. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник «Шахтёра» Михаил Габышев сократил отставание карагандинской команды в счёте. На 75-й минуте встречи счёт сравнял форвард «Шахтёра» Мартин Тошев. В дополнительное время голы забили нападающий «Шахтёра» Айдос Таттыбаев и игрок «Кайрата» Артур Шушеначев. В серии послематчевых пенальти успешнее оказался «Кайрат».

«Кайрат» стал обладателем Кубка Казахстана. Этот трофей стал 10-м для клуба.

Напомним, главным тренером карагандинского «Шахтёра» является российский специалист Магомед Адиев.

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