Бородюк: не думаю, что игроки сборной Польши чем-то лучше ребят из российской команды

Главный тренер «Торпедо» и экс-наставник сборной России Александр Бородюк прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей за право выступить на ЧМ-2022 для российской национальной команды. Напомним, подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыкового турнира со сборной Польши.



«Абсолютно нормальный жребий. Во-первых, хочется пожелать нашим парням удачи и попадания на чемпионат мира. А мы все будем болеть и переживать за команду. Во-вторых, важно, чтобы она качественно подготовилась к стыкам, а вокруг не было ненужного хайпа. Перед этими встречами требуется поработать очень качественно, ведь в них решится судьба последних путёвок на первенство планеты. А то наши футболисты обыграли Кипр и Мальту и уже решили, что пробились туда. Если каждый перед игрой в раздевалке поверит в себя, то сборной будет по силам пройти стыки.



Нет смысла выделять кого-то одного в сборной Польши. Футбол — коллективная игра. Левандовски — хороший нападающий, который здорово проявляет себя в «Баварии». В клубе он действительно демонстрирует свой максимум. В сборной же рисунок и схемы зависят не только от одного Роберта, а от целого набора исполнителей, которые защищают её цвета. Не думаю, что игроки сборной Польши чем-то лучше ребят, выступающих под флагом России. Поэтому, повторюсь, необходимо подготовиться серьёзнейшим образом. Каждый должен понимать: возможно, это самый важный матч в его карьере. Как только у команды появится дух победителя, она встанет на правильный путь», — приводит слова Бородюка «RT на русском».

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Потенциальными соперниками сборной России по финалу отборочного цикла являются команды Швеции и Чехии.