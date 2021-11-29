Джейми Каррагер: Рангник не станет создавать себе проблемы, оставляя Роналду в запасе

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с невыходом форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в стартовом составе матча английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1), а также предположил, как поступил бы в данной ситуации Ральф Рангник, который может стать новым главным тренером «красных дьяволов».

«Рангник не станет создавать себе проблемы, оставляя Роналду в запасе. Но в целом я не считаю правильной идею выпускать Криштиану в старте в каждом матче и не менять его до конца встречи. Я могу понять, почему Кэррик не выставил его в старте против «Челси».

Мы видели, как Сульшер заменил Роналду в Швейцарии на старте группового этапа Лиги чемпионов. «МЮ» остался в меньшинстве, Роналду убрали с поля, и они проиграли из-за плохого паса Джесси Лингарда назад. Замена Роналду стала большим событием. Но ему 36. Затем Криштиану не вышел в стартовом составе в игре с «Эвертоном», и Роналду сразу ушёл в подтрибунное помещение после игры.

Криштиану уже не тот, что раньше. Конечно, он ещё забивает голы за «МЮ», но я не считаю, что его невыход в старте должен становиться громкой историей», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

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