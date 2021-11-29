Джейми Каррагер: «Манчестер Юнайтед» не планировал подписывать Криштиану Роналду

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что подписание португальского форварда Криштиану Роналду не входило в планы «Манчестер Юнайтед».
«Почему «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду этим летом? Они подписали Криштиану, потому что боялись его перехода в «Манчестер Сити». Вот почему они заключили с ним контракт. «Манчестер Юнайтед» не планировал подписывать Криштиану Роналду. Они взяли его в последнюю минуту, потому что Криштиану собирался уйти в «Манчестер Сити».
Зачем «Юнайтед» подписали 36-летнего Роналду, если в ближайшие 2-3 года они не собираются выигрывать чемпионат? Выпускайте лучше на поле Гринвуда и Санчо, если не собираетесь выигрывать Премьер-лигу прямо сейчас», — цитирует Каррагера Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл за «МЮ» 10 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
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