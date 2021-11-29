Геркус — о задержаниях фанатов ЦСКА: нанесён тяжелейший удар по нашему футболу

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал массовые задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).



«События на фанатской трибуне в конце матча ЦСКА — «Зенит» и то, что последовало после матча, сильно взбудоражили наш футбол. После пирошоу, которое, разумеется, нельзя проводить по букве закона, но которое ультрасы тем не менее стараются устраивать во время больших матчей, отмечая их значимость и накал, — полиция провела массовые задержания. Слишком массовые.



Судите сами. За воротами было тысяч 5 человек. Их не выпускали несколько часов. Задержали, а задерживали долго, нестерпимо, невероятно долго 408 человек. Зачем держали остальных? Дальше. Протоколов — 51. То есть 350 человек просто скатались в отделения. Провели вечер воскресенья со смыслом.



Клуб, разумеется, знал о готовящемся, о таких вещах неофициально предупреждают. Полиция, скорее всего, тоже знала. Чрезмерная реакция — вязать весь сектор, а не непосредственно тех, кто жёг файеры — вот это было удивительно. Что-то сломалось в полиции. Или между клубом и полицией. Какая-то важная коммуникация. Никакой логикой, никакой заботой о безопасности такие действия (и бездействия) объяснить нельзя. Классический случай чрезмерного неоправданного применения насилия в отношении ни в чём невиновных людей.



В результате тысячам нанесли ущерб. Сотни тысяч получили наглядный пример, как небезопасно проводить время на футболе, как за здорово живёшь можно получить неприятностей. Тяжелейший удар нанесён по нашему футболу. Последствия будут аукаться очень долго. Печально», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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