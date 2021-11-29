ЦСКА могут наказать закрытием трибуны после инцидента с задержанием фанатов

Российский футбольный союз наложит санкции на ЦСКА после инцидента, который произошёл во время матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Фанаты армейского клуба жгли на трибунах пиротехнику. А после матча полиция начала массово их задерживать. В итоге было задержано более 400 человек.



Вскоре стало известно, что на стадионе не работали камеры видеонаблюдения. Таким образом съёмка активных фанатов не велась. Позднее в МВД сообщили, что стадион не соответствовал требованиям.



КДК РФС рассматривает возможность частичного закрытия трибун, речь идёт о фанатском секторе, расположенном на трибуне A. Не исключается вариант, при котором ПФК ЦСКА на определённый период будет проводить матчи на домашней арене без зрителей, сообщает «РБ Спорт».

Новость по теме Болельщики ЦСКА выступили с заявлением после массовых задержаний за поджигание файеров