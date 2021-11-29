ЦСКА могут наказать закрытием трибуны после инцидента с задержанием фанатов
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Российский футбольный союз наложит санкции на ЦСКА после инцидента, который произошёл во время матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Фанаты армейского клуба жгли на трибунах пиротехнику. А после матча полиция начала массово их задерживать. В итоге было задержано более 400 человек.
Вскоре стало известно, что на стадионе не работали камеры видеонаблюдения. Таким образом съёмка активных фанатов не велась. Позднее в МВД сообщили, что стадион не соответствовал требованиям.
КДК РФС рассматривает возможность частичного закрытия трибун, речь идёт о фанатском секторе, расположенном на трибуне A. Не исключается вариант, при котором ПФК ЦСКА на определённый период будет проводить матчи на домашней арене без зрителей, сообщает «РБ Спорт».
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